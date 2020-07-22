В больницах Жамбылской области сформирован трехнедельный запас медикаментов

Лекарства и медизделия доставляются благодаря гуманитарной помощи из других стран.

На сегодняшний день в медицинских организациях Жамбылской области сформирован трехнедельный запас лекарственных средств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией, сообщает zakon.kz.

По словам руководителя управления здравоохранения Марата Жуманкулова, инфекционные и провизорные стационары имеют достаточное количество медикаментов и медицинских изделий, в частности, антибиотиков – 50,2 тыс таблеток и 67,8 тыс флаконов, антикоагулянтов – 9,8 тыс шприцов, жаропонижающих – 2 тыс флаконов, противовирусных препаратов – 15 тыс таблеток.

По линии "СК-Фармация" были сделаны дополнительные заявки на приобретение медикаментов на общую сумму 1,2 млрд тенге, из них уже доставлены в область лекарства на 471 млн тенге.

Из средств местного бюджета выделено 544 млн тенге для закупа лекарств из Узбекистана. На сегодня первая партия лекарств из соседнего государства на сумму 24 миллиона тенге уже прибыла и распределена между больницами.

Спрос на медикаменты сохраняется, поэтому оформление заявок и разгрузка новых поставок требует оперативности. Ведется строгий контроль за своевременным прибытием и правильным распределением лекарственных средств в соответствии с потребностями медучреждений, - отметил Марат Жуманкулов.

Местные предприниматели также не остались в стороне в такое сложное время и внесли свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Бизнесмены направили 48 миллионов тенге на лекарства для малообеспеченных семей. Всего предпринимателями области было собрано 338 млн тенге.

Лекарства и медизделия доставляются благодаря гуманитарной помощи из других стран. Из Катара, Китая, Узбекистана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов в наш регион доставили 45 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, 1 тысячу экспресс-тестов, 220 литров антисептика, 11,2 тысяч упаковок противовирусных препаратов, 235 упаковок антибиотиков и 8 тысяч упаковок других необходимых лекарств.

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