Более 620 тыс. казахстанцам автоматически продлили назначение АСП

При продлении АСП не учитывались некоторые виды доходов.

625 тыс. казахстанцам из 121 тыс. семей автоматически продлили назначение адресной соцпомощи, сообщает zakon.kz.

Также 13 тыс. людей подали заявки на получение адресной соцпомощи через портал eGov.kz. Это граждане, которые не являлись получателями АСП во II квартале т.г.

Мера позволила исключить массовое скопление людей в акиматах и центрах занятости, таким образом минимизировать риски заражения граждан коронавирусной инфекцией.

При первичной подаче заявления сотрудники центров занятости проверили документы в информационных базах госорганов. При этом участковые комиссии проверили данные заявителей посредством мессенджеров, не проводя выездные обследования.

При продлении АСП не учитывались некоторые виды доходов. Так, при исчислении совокупного дохода за II квартал 2020 года в качестве доходов не рассматривался доход независимых работников в размере 25-кратного месячного расчетного показателя в связи с уплатой единого совокупного платежа и социальная выплата на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия ЧП. Кроме того, не был учтены денежные выплаты, выделенные за продуктово-бытовые наборы и на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг на период ЧП.

Ранее получателям АСП I квартала пролонгировали назначение выплат во II квартале в связи с действием на тот момент режима ЧП. Тогда за II квартал 561 тыс. казахстанцев получили АСП автоматически, не обращаясь в государственные инстанции.

14 июля Аскар Мамин дал поручение МТСЗН проактивно произвести назначение АСП на III квартал т.г. на основе имеющихся данных.

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