В РК Специальный порядок госзакупок продлили до 1 октября

Специальный порядок позволил провести оперативные закупки в рамках борьбы с коронавирусом на 117 млрд тенге.

В Казахстане продлили Специальный порядок проведения государственных закупок до 1 октября 2020 года. Об этом сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает zakon.kz.

Специальный порядок позволил провести оперативные закупки в рамках борьбы с коронавирусом на 117 млрд тенге. Также приняты антикризисные меры, оперативно закуплены работы по дорожной карте занятости, а также сезонные работы на 955 млрд тенге. Учитывая эффективность специального порядка, его действие продлено до 1 октября 2020 года, – сказал министр на заседании правительства.

Он отметил, что с введением Спецпорядка госзакупки товаров на первом этапе осуществляются упрощенно и только среди отечественных товаропроизводителей.

И лишь в случае отсутствия заявок, закупки таких товаров осуществляются среди остальных поставщиков.

Перечень казахстанских производителей и товаров, которые они производят, определяются на Межведомственной комиссии по госзакупкам, на основе сведений Министерства индустрии и инфраструктурного развития. На сегодня через Спецпорядок у отечественных товаропроизводителей закуплено товаров на сумму свыше 62 млрд тенге, - отметил министр.

По его словам, также вводится новый способ госзакупок с использованием рамочных соглашений, чтобы обеспечить гарантированный сбыт продукции казахстанских товаропроизводителей.

Это позволит сократить выбор поставщика до 5 дней при средней продолжительности в 1,5 месяца. Учитывая долгосрочность рамочных соглашений данный способ позволит осуществить импортозамещение часто закупаемых товаров и обеспечить гарантированный сбыт продукции казахстанским товаропроизводителям, - сказал министр.

Также, по его словам, вводится еще один новый способ закупок через «Электронный магазин». Он будет использоваться при закупках малозначительных товаров вместо одного источника.

Таким образом, расширится конкурентная среда, что повлияет на развитие казахстанского бизнеса, в том числе отечественных производителей.

Напомним, Спецпорядок госзакупок был введен 20 марта во время действия режима чрезвычайного положения. В апреле в него были внесены изменения, направленные на поддержку отечественных товаропроизводителей в период кризиса.

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