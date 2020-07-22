Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

На юге Казахстана дом местного жителя забросали камнями

Телесные повреждения получили трое родственников потерпевшего.

Фото : otyrar.kz22 июля 2020, 15:30

Полицейскими Туркестанской области проводится расследование по факту хулиганства, сообщает zakon.kz.

21 июля примерно в 01.00 в дежурную часть ОП Кентау поступило сообщение от местного жителя о том, что его и родственников избили односельчане.

В ходе проведенных оперативно-следственных действий полицейские выяснили, что на улице в одном из поселков между мужчиной и одним из односельчан произошла словесная перепалка. Спустя время к дому потерпевшего подъехали несколько автомашин с неизвестными лицами, которые стали забрасывать камнями двор его дома и соседей, а затем скрылись в неизвестном направлении, - отмечает "Отырар".

Телесные повреждения получили трое родственников потерпевшего. Им оказана медицинская помощь.

В результате успешно проведенных розыскных мероприятий оперативниками задержаны 4 подозреваемых. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе досудебного расследования.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты