На юге Казахстана дом местного жителя забросали камнями

Телесные повреждения получили трое родственников потерпевшего.

Полицейскими Туркестанской области проводится расследование по факту хулиганства, сообщает zakon.kz.

21 июля примерно в 01.00 в дежурную часть ОП Кентау поступило сообщение от местного жителя о том, что его и родственников избили односельчане.

В ходе проведенных оперативно-следственных действий полицейские выяснили, что на улице в одном из поселков между мужчиной и одним из односельчан произошла словесная перепалка. Спустя время к дому потерпевшего подъехали несколько автомашин с неизвестными лицами, которые стали забрасывать камнями двор его дома и соседей, а затем скрылись в неизвестном направлении, - отмечает "Отырар".

Телесные повреждения получили трое родственников потерпевшего. Им оказана медицинская помощь.

В результате успешно проведенных розыскных мероприятий оперативниками задержаны 4 подозреваемых. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе досудебного расследования.

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