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Токаев для ряд поручений главе Нацбанка

Главе государства было доложено о мерах по обеспечению финансовой стабильности.

Фото : Акорда22 июля 2020, 15:39

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает zakon.kz.

Главе государства было доложено о мерах по обеспечению финансовой стабильности, о ходе исполнения его поручения по повышению эффективности денежно-кредитной политики, а также о дальнейших шагах по развитию накопительной пенсионной системы, - сообщается на сайте Акорды.

По итогам встречи Президент Казахстана дал председателю Национального банка ряд конкретных поручений.


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