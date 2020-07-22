Токаев для ряд поручений главе Нацбанка

Главе государства было доложено о мерах по обеспечению финансовой стабильности.

Фото : Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает zakon.kz. Главе государства было доложено о мерах по обеспечению финансовой стабильности, о ходе исполнения его поручения по повышению эффективности денежно-кредитной политики, а также о дальнейших шагах по развитию накопительной пенсионной системы, - сообщается на сайте Акорды. По итогам встречи Президент Казахстана дал председателю Национального банка ряд конкретных поручений.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке