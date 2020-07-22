Зависит ли тяжесть COVID-19 от группы крови

Полная картина пока не ясна.

Коронавирусная инфекция COVID-19 зависит от множества факторов – ее симптомы будут сильнее или слабее в зависимости от пола, возраста, хронических заболеваний и других. Месяц назад одно из исследовании выявило зависимость тяжести болезни от группы крови, передает zakon.kz со ссылкой на "Науку и жизнь".

На днях в Annals of Hematology вышла работа сотрудников Массачусетской общеклинической больницы о том, что тяжесть COVID-19 с группами крови никак не связана. Исследователи проанализировали историю болезни более чем у 1200 больных и не нашли никакой статистической взаимосвязи групп крови с риском умереть от COVID-19 или с необходимостью использовать аппараты искусственного дыхания.

Точно также не обнаружилось связи между группами крови и воспалительными маркерами, которые свидетельствуют о том, что иммунитет слишком сильно реагирует на коронавирус (как известно, именно чрезмерная реакция иммунной системы на вирус считается главной причиной тяжелых осложнений). То есть и высокий уровень воспалительных сигналов, и низкий уровень воспалительных сигналов, и слабые симптомы, и тяжелые симптомы в одинаковой мере попадались у больных с любыми группами крови.

Но одновременно удалось обнаружить другую связь: люди с группами крови В (III) и АВ (IV), которые при этом были резус-положительными, чаще подхватывали новый коронавирус. То есть группы крови, возможно, могут влиять на шанс заразиться, но не тяжесть последующей болезни. Впрочем, совсем не исключено, что в ближайшем будущем будут и другие исследования. Полная картина зависимости течения болезни от группы крови пока не ясна.

В статье, опубликованной в New England Journal of Medicine, речь идет о дексаметазоне – весьма распространенном препарате, который помогает справиться с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Среди пациентов с COVID-19, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, дексаметазоновая терапия позволяет снизить вероятность смерти с 41,4% до 29,3%.

Но при этом больным, у которых болезнь протекает относительно легко, дексаметазон лучше не давать, потому что он не только не уменьшит смертность, но даже слегка повысит. Среди людей с легкой формой COVID-19, которые не получали дексаметазон, умерло 14%, а среди тех, которые получали – 17,4%. Дексаметазон – противовоспалительный стероид, подавляющий иммунитет, то есть он ослабляет слишком сильное воспаление, но одновременно он ослабляет и противовирусную реакцию иммунной системы.

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