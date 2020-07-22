Как в одном из районов Алматы отслеживают соблюдение карантина
Составлено 26 протоколов.
Фото : пресс-служба22 июля 2020, 15:45
В Бостандыкском районе Алматы проведено 60 разъяснительных бесед среди населения на тему соблюдения карантина, сообщает zakon.kz.
С 5 июля по району работают 4 мобильные группы в составе сотрудников аппарата акима Бостандыкского района, Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, Местной полицейской службой Бостандыкского района по выявлению нарушений режима карантина и санитарно-эпидемиологических требований.
21 июля обследовано 60 объектов. Составлено 26 протоколов по ст.425 ч.1 КоАП РК на физических лиц. Проведено 60 разъяснительных бесед.
Также акиматом района совместно с Прокуратурой, ДГД и МПС района ежедневно строго контролируется наличие лекарств и их цены.
Всего в районе расположена 151 аптека, из них в 11 аптеках были выявлены завышения цен на лекарственные препараты, проведен контрольный закуп, материалы переданы в Департамент комитета контроля фармации МЗ РК по городу Алматы (мкр. Орбита-3, д.4, ул. Утегенова 15б, ул. Дулати, 55б, ул. Сатпаева 18в, мкр.Алмагуль, 18д, ул. Рахмадиева, 25, ул. Масанчи, 79Б и др.).
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