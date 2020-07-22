В Казахстане начнутся рейды в Нацпарках и зонах отдыха.

Предложено ввести в школах новый предмет по экологическому образованию, а также увеличить размер штрафов за мусор на природе в сторону увеличения, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент zakon.kz.

За последние недели, к сожалению, мы стали свидетелями варварских фактов отношения людей к природе. Это всем известные факты с избиением тюленя в Актау, это горы мусора на Боровом, это факты разрушений в буквально недавно отремонтированном ботаническом саду в Алматы, это когда срывают краснокнижные лотосы на прудах в Алматы и радостно сообщают об этом в соцсетях. Это мусор, костры, а также вывоз и продажа соли с уникального озера Кобейтуз, — сказал Мирзагалиев на брифинге в СЦК.

Одно из решений, по его словам, это экологическое образование, которое должно менять экологическое мышление населения.

Показывать детям на своем примере бережное отношение к природе. Например, тот же мусор забирать с собой, не сжигать его, сажать деревья. Все начинается с детства. Именно поэтому глава государства дал поручение ввести в школах новый предмет по экологическому образованию. Об этом Президент сообщил буквально сегодня, — заявил министр.

Другой путь — штрафные санкции в отношении туристов, количество которых в разы увеличилось.

Также он привел в пример, что некоторые призывают устанавливать мусорные баки, но как показывает практика, чем больше их устанавливают, тем больше люди бросают мусор.

Мы должны также задаться вопросом, хотим ли мы видеть наши природные богатства, заполненные мусорными баками. Мы вынуждены с этим бороться. С этой субботы мы выйдем на рейды по национальным паркам, зонам отдыха для мониторинга ситуации и принятия мер сразу. Мы вынуждены будем штрафовать население. С нами будут общественники и волонтеры. Также хочу сказать, что сегодня до обеда я разговаривал с президентом и глава государства дал поручение ужесточить ответственность за причинение вреда природе, а также пересмотреть размер штрафов в сторону увеличения, — заключил Мирзагалиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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