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Минэкологии хочет ужесточить наказание за издевательства над животными

На сегодня, по словам министра, законопроект разработан и находится на согласовании с другими госорганами. Осенью планируется начать обсуждение в Мажилисе.

Фото : facebook.com/s.dildakhmet22 июля 2020, 15:54

Разработан законопроект, который ужесточит ответственность граждан за варварское отношение по отношению к животным, сообщил на брифинге министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Законопроект разработан, находится на согласовании с другими госорганами. Осенью мы планируем зайти с ним в Мажилис парламента. Данный законопроект, думаю, привлечет внимание, потому что эта проблема есть. Мы все были свидетелями варварского отношения с животными за несколько месяцев. Полагаем, что действительно нужно ужесточать ответственность, вплоть до уголовной, — сообщил Мирзагалиев на брифинге в СЦК.

6 июля был запечатлен инцидент на пляже в селе Курык. По информации свидетеля, группа взрослых людей заметила тюленя у берега и начала бить его палками и камнями ради забавы, чтобы сфотографироваться и показать тюленя детям.

Позже стало известно, что Мангистауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира было направлено обращение в отдел полиции Каракиянского района Мангистауской области по факту избиения тюленя неизвестными лицами.

По данному факту отделом полиции установлены личности и зарегистировано в ЕРДР по статье "Жестокое обращение с животными".

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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