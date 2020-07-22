Родители назвали сына Люцифером после битвы с чиновниками

Представитель окружного Совета принес извинения родителям.

Супружеская пара из графства Дербишир, Великобритания, назвала своего сына Люцифером, несмотря на противодействие со стороны Совета графства, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Сотрудники Совета заявили, что их сын может столкнуться с различными трудностями в жизни, и отказывались регистрировать это имя.

Родители подали официальную жалобу.

Мы были очень взволнованы на регистрации. Одна из сотрудниц посмотрела на нас с крайним отвращением. Она сказала нам, что мальчик никогда не сможет найти работу, и что учителя не захотят учить его. Я пытался объяснить ей, что мы далеки от религии, а Люцифер по-гречески переводится, как "Несущий свет". Но она не слушала нас, - сказал отец ребенка Дэн Шелдон.

Несмотря на противодействие со стороны сотрудников Совета, не имелось никаких законных оснований запрещать родителям назвать сына Люцифером.

В конце концов она это сделала, но только сквозь стиснутые зубы. Честно говоря, мы просто подумали, что это красивое имя, - отметил Дэн.

Представитель окружного Совета принес извинения родителям.

Это работа наших регистраторов - консультация в этих вопросах, поскольку иногда люди не знают о некоторых значениях или ассоциациях вокруг определенных имен, - сказал он.

В прошлом году в немецком городе Кассель родители проиграли судебный процесс. Они также хотели назвать сына Люцифером, но после разбирательств дали ему имя Люциан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!