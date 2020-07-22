В Алматы доставили 34 тонны антиковидных препаратов

Это уже седьмой рейс, совершенный с 10 июля и доставивший востребованные лекарственные препараты.

Самолетом из Дели в Алматы доставлено 34 тонны, или 1,6 млн упаковок антиковидных препаратов, закупленных на средства, выделенные акиматом Алматы для создания лекарственного стабфонда, сообщает zakon.kz.

Напомним, для решения проблемы дефицита лекарств решением акима Алматы Б. Сагинтаева было выделено 5 млрд тенге для беспроцентного финансирования оптовых закупок антиковидных препаратов. Кроме того, еще 5 млрд тенге выделено на формирование резервного фонда для обеспечения ковидных стационаров лекарственными препаратами. Сегодня идет активная работа по формированию полугодового запаса препаратов, что позволит избежать перебоев с поставками необходимых лекарств для аптек и инфекционных стационаров.

В прибывшей сегодня партии находятся такие препараты, как антикоагулянты энаксопарин, гепарин; антибактериальный — офлоксацин; противовоспалительные препараты преднизолон, дексаметазон; антибиотики цефтриаксон, меропенем; жаропонижающий — парацетамол; противовирусный препарат осельтамивир.

С прошлой пятницы наблюдается снижение спроса на лекарственные препараты, отсутствуют большие очереди. В целом ситуация стабилизирована. Кроме поставок медикаментов в аптеки через Стабилизационный фонд, мы будем поставлять лекарства также в Резервный фонд для оперативного обеспечения препаратами ковидных госпиталей. Полугодовой запас будет храниться на складах фармкомпаний, в случае необходимости эти препараты будут распределяться по стационарам и аптекам, — сообщил координатор акимата Алматы по обеспечению города лекарственными препаратами Зангар Салимбаев.

По его данным, 23 июля в Алматы будет доставлен препарат «Клексан» из Турции. Поставщик завозит порядка 40 тысяч единиц этого препарата. До 31 июля планируется завести дополнительно 150 тысяч единиц клексана. В целом в ближайшую неделю ожидается поступление порядка 300 тысяч единиц антикоагулянта.

Это уже седьмой рейс, совершенный с 10 июля и доставивший востребованные лекарственные препараты. До конца текущего месяца ожидается прибытие еще двух рейсов. Общий объем завезенных лекарств составит порядка 7,5 млн упаковок. После таможенного оформления препараты будут распределены в аптечные сети города.

Акиматом города также были приняты меры по ускоренному оформлению прибывающих грузов с лекарствами. По словам руководителя Таможенного поста «Жетысу» ДГД по Алматы Талгата Жанбырбаева, время оформления документов для гуманитарных и коммерческих грузов с медицинскими изделиями, поступающими в страну, значительно сокращено.

Гуманитарные грузы проходят таможенную очистку в упрощенном порядке, без уплаты таможенных платежей. Оформление занимает 5-10 минут. Коммерческие партии фармацевтических компаний оформляются за 10-20 минут. Дело в том, что мы перешли на круглосуточный режим работы. Раньше если груз прилетал ночью, то растаможка проводилась утром следующего дня. Сейчас мы работаем сразу же по прибытию грузов и днем и ночью в любое время. Мы все время на связи, стараемся, чтобы жизненно важные грузы ни на минуту не задерживались, - отметил Т. Жанбырбаев.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!