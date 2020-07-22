Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

За хищение бюджетных средств в 4,7 млн тенге осужден заместитель директора предприятия

Приговором Индерского районного суда заместитель директора предприятия признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

Фото : zakon.kz22 июля 2020, 16:11

Департаментом экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено расследование уголовного дела по ст.189 ч.3 п.1 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении заместителя директора ТОО, передает zakon.kz.

Данное лицо, используя свое служебное положение, осуществил хищение бюджетных средств в сумме 4,7 млн тенге, выделенных на капитальный ремонт учебного здания КГКП "Индерский многопрофильный колледж сельского хозяйства". Вина подозреваемого полностью доказана собранными в ходе досудебного расследования доказательствами, сумма причиненного ущерба подтверждена Институтом судебной экспертизы Атырауской области, - рассказали в КФМ.

Приговором Индерского районного суда заместитель директора предприятия признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты