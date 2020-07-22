Глава Минэкологии объяснил, почему озера отдают в аренду бизнесу 

В каждом случае арендаторы берут на себя определенные условия.

В случае передачи озер в частные руки, арендатор обязуется создать условия для отдыха граждан, но без нанесения вреда природе, заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Вчера я с акимом области разговаривал. По озеру Кобейтуз было принято решение не выводить его на аукцион, соответственно не предоставлять его арендаторам. Но для чего это делается? Чтобы частное лицо могло создать все условия, чтобы приезжающие туристы могли комфортно разместиться, иметь базовые условия по санитарной гигиене, — сообщил Мирзагалиев.

Он напомнил, что по озеру Кобейтуз принято решение включить его в особо охраняемую природную территорию, и государство возьмет его под свою охрану.

До этого времени мы не можем поставить охрану везде, мы рассчитываем на экологическую сознательность наших граждан, чтобы они приехали, отдохнули, насладились природой, но не оставляли после себя эти вопиющие факты, — сказал министр.

В целом глава ведомства объяснил, что в каждом случае арендаторы берут на себя определенные обязательства.

Как уже говорилось, нужно создавать условие для продвижения туризма, но не навредить природе. В частности, по данным озерам как Кобейтуз, Коржынколь и так далее, это компетенция местного исполнительного органа. Понимаю, что акиматом движет правильная идея по созданию условий. Особенно сейчас в период пандемии, наши граждане поехали туда. Частный бизнес создаст условия намного лучше, чем государство, это надо признавать. Но ключевое условие для бизнеса – не навредить, — отметил Мирзагалиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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