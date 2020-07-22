В Алматы в два раза снизилось число пациентов с пневмонией
В стационары Алматы наряду с заболевшими коронавирусом поступают пациенты с пневмониями.
Фото : Depositphotos22 июля 2020, 16:33
В Алматы за последний месяц в два раза снизилось число пациентов с пневмонией, сообщил руководитель Управления общественного здоровья Камалжан Надыров, передает zakon.kz.
В стационары Алматы наряду с заболевшими коронавирусом поступают пациенты с пневмонией.
С начала года было пролечено 6175 пациентов с пневмонией. На сегодняшний день ситуация стабильна. Число госпитализаций снизилось в более чем в два раза и не превышает 133 в сутки, - сказал Надыров.
Отмечается, что число пациентов с пневмонией за текущий месяц снизилось в два раза, до 480 обращений.
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