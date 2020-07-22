Новые месторождения в Казахстане не откроют без согласия населения

Только если на общественных слушаниях население согласится с доводами бизнеса и с открытием месторождений, министерство поддержит проект - Мирзагалиев.

Министерство экологии не поддержит открытие новых месторождений урана и золота возле поселков Аксу и Кварцитка Акмолинской области, пока бизнес не договорится с населением. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, сообщает корреспондент zakon.kz.

В поселках Аксу и Кварцитка Акмолинской области компания "Алтын Алмаз" планирует добывать уран и золото открытым способом и склоняет местных жителей к переселению, что вызывает недовольство среди населения. В данном регионе и так высокий уровень радиации и смертности, от онкологии. Какова позиция Минэкологии в данном вопросе? – спросил министра журналист.

Мирзагалиев в свою очередь, сообщил, что позиция его ведомства в таких вопросах принципиальная: стоять на страже защиты экологии, окружающей среды, и защиты интересов населения.

Вы знаете, что расширение любого производства, или создание нового производства предусматривает под собой проведение общественных слушаний. И только если на общественных слушаниях будет продемонстрировано компанией, что она выбирает самые лучшие технологии, происходит минимизация негативного влияния я окружающую среду, и население с этим соглашается. То только в этом случае наше министерство будет поддерживать соответствующее производство. В противном случае – нет, - ответил чиновник.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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