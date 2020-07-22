В Атырауской области выздоровело 60% из числа заразившихся

Рост заболевания в регионе составляет 1,7%.

На сегодня в области зарегистрировано 9 392 человека зараженных коронавирусом, сообщает zakon.kz.

По информации службы коммуникаций Атырауской области, за последние сутки выявлено 109 инфицированных. Рост заболевания в регионе составляет 1,7%.

В регионе было открыто 1170 инфекционных, 787 провизорных и 2013 карантинных койо- мест.

В настоящее время, эпидемиологическая ситуация по региону стабилизируется. В соответствии с поручением Главы Государства, количество инфекционных койко-мест увеличилось на 60%. В частности, было дополнительно открыто 466 мест. В этом направлении проводится большая работа. На сегодня, 55 интернов уже работают в инфекционных и провизорных стационарах. Вместе с этим, врачи, прибывшие из России, тесно сотрудничают с нашими врачами. Лечение ведется строго по утвержденному алгоритму, - сообщил руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров.

Отметим, что на данный момент, в регионе от COVID – 19 выздоровело 5 677 человек.

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