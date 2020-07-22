Где алматинцы заражаются коронавирусом

В Алматы всего выявлено 9634 случая коронавирусной. Из них 6281 подтвержденные случаи и 3353 бессимптомные случаи.

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о том, сколько людей сейчас находятся под наблюдением и где чаще всего заражаются жители мегаполиса коронавирусом, передает zakon.kz.

Постоянно ведется контроль за контактными людьми, в том числе за теми, кто находился в близком контакте, это более 48 тыс. человек, по работе контактных 22 тыс. человек. В настоящее время нами продолжается медицинское наблюдание за 7265 лицами, которые находятся на домашнем карантине, - сказал Жандарбек Бекшин.

За крайние 7 дней отмечаются случаи самообращения жителей и гостей мегаполиса с признаками коронавируса, жители в целом пользуются услугами ГОБМП, то есть, для больных и контактных лабораторные исследования проводят бесплатно.

В Алматы всего выявлено 9634 случая коронавирусной. Из них 6281 подтвержденные случаи и 3353 бессимптомные случаи.

В большинстве случаев заражение регистрируется среди молодежи от 20 до 29 лет, 23% от всех случаев, в возрасте 30-39 лет 21%, в меньшей степени болеют люди старше 60 лет (14%), - заключил Бекшин.

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