Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Где алматинцы заражаются коронавирусом

В Алматы всего выявлено 9634 случая коронавирусной. Из них 6281 подтвержденные случаи и 3353 бессимптомные случаи.

Фото : pixabay.com22 июля 2020, 16:50

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о том, сколько людей сейчас находятся под наблюдением и где чаще всего заражаются жители мегаполиса коронавирусом, передает zakon.kz.

Постоянно ведется контроль за контактными людьми, в том числе за теми, кто находился в близком контакте, это более 48 тыс. человек, по работе контактных 22 тыс. человек. В настоящее время нами продолжается медицинское наблюдание за 7265 лицами, которые находятся на домашнем карантине, - сказал Жандарбек Бекшин.

За крайние 7 дней отмечаются случаи самообращения жителей и гостей мегаполиса с признаками коронавируса, жители в целом пользуются услугами ГОБМП, то есть, для больных и контактных лабораторные исследования проводят бесплатно.

В Алматы всего выявлено 9634 случая коронавирусной. Из них 6281 подтвержденные случаи и 3353 бессимптомные случаи.

В большинстве случаев заражение регистрируется среди молодежи от 20 до 29 лет, 23% от всех случаев, в возрасте 30-39 лет 21%, в меньшей степени болеют люди старше 60 лет (14%), - заключил Бекшин.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты