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Ребенок погиб в ДТП, когда его пьяный отец пытался скрыться от полицейских

Водитель не справился с управлением, и совершил опрокидывание автомашины в кювет.

Фото : auto.rambler.ru22 июля 2020, 16:55

В Костанайской области 7-летний ребенок погиб в ДТП, которое спровоцировал его нетрезвый отец, пытаясь скрыться от полицейских, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

О трагедии, произошедшей в ночь на 19 июля в селе Архиповка Мендыкаринского района, было рассказано на заседании областного, оперативного штаба.

Около полуночи 32-летний водитель, управляя автомобилем Фольксваген в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке, и попытался скрыться от них.

В результате не справился с управлением, и совершил опрокидывание автомашины в кювет. В машине находился его семилетний сын, который погиб в результате ДТП. В отношении водителя проводится досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего", — отметили на заседании оперативного штаба.


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