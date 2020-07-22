Озеро Иссык является источником питьевой и поливной воды для жителей города Есик, дачных массивов, а также крестьянских хозяйств прилегающих сельских округов.

Высыхание высокогорного озера Иссык – результат работы ГЭС. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, сообщает корреспондент zakon.kz.

В ходе пресс-конференции журналист задал вопрос министру о том, что в последнее время бизнес начал строить отели на берегах уникальных озер. В пример были приведены Кольсайские озера и озеро Иссык.

- Мы уже видим, что это вылилось в уничтожение Иссыка. Как министерство будет контролировать выполнение экологических норм? Сколько озер еще пострадает? – спросил репортер.

Когда есть факты по неправильной застройке, с ними надо бороться. Надо все изучать в рамках действующего законодательства. Поэтому по Кольсайским озерам, я с этим вопросом отдельно займусь, мы отдельно еще вам расскажем. Что касается озера Иссык, там проблема была не по части строительства здания. Вопрос был связан с гидроэлектростанцией, и осуществлялся сброс воды. В этом году были факты того, что в озере осталось мало воды, возник водный дефицит в тех районах. Мы отреагировали, направили письма, проговорили с акиматом Алматинской области и постарались максимально скорректировать эту негативную ситуацию, - сообщил он.

Напомним, ранее пресс-служба Алматинской области сообщала, что дефицит воды в озере связан с медленным таянием ледников и стихийными киосками продажи мороженного, донеров и мангалами.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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