Кольсайские озера закрыли для посетителей

Природный парк закрыт до 2 августа.

Главный санитарный врач Кегенского района Алматинской области подписал постановление "Об ужесточении карантинных мер на территории ГНПП "Көлсай көлдері", передает zakon.kz.

На основании постановления главного санитарного врача Кегенского района Алматинской области … в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в период с 24 июля по 2 августа 2020 года вход на территорию ГНПП "Көлсай көлдері" будет закрыт для всех посетителей, - сообщили в акимате области.

Жителей и гостей просят сохранять санитарные меры и воздержаться от поездок.

Государственный национальный природный парк "Көлсай көлдері" создан в 2007 году постановлением Правительства РК на территории Кегенского и Талгарского районов Алматинской области.

Территория парка образована путем слияния земель запаса и земель лесного фонда Кегенского государственного учреждения лесного хозяйства. На всю площадь имеются государственные акты на постоянное землепользование.

Национальный парк состоит из четырех лесничеств – Таушелекское, Курметинское, Колсайское и Карабулакское и занимает площадь в 161 045 тысяч гектаров.

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