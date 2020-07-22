Кольсайские озера закрыли для посетителей
Природный парк закрыт до 2 августа.
Главный санитарный врач Кегенского района Алматинской области подписал постановление "Об ужесточении карантинных мер на территории ГНПП "Көлсай көлдері", передает zakon.kz.
На основании постановления главного санитарного врача Кегенского района Алматинской области … в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в период с 24 июля по 2 августа 2020 года вход на территорию ГНПП "Көлсай көлдері" будет закрыт для всех посетителей, - сообщили в акимате области.
Жителей и гостей просят сохранять санитарные меры и воздержаться от поездок.
Государственный национальный природный парк "Көлсай көлдері" создан в 2007 году постановлением Правительства РК на территории Кегенского и Талгарского районов Алматинской области.
Территория парка образована путем слияния земель запаса и земель лесного фонда Кегенского государственного учреждения лесного хозяйства. На всю площадь имеются государственные акты на постоянное землепользование.
Национальный парк состоит из четырех лесничеств – Таушелекское, Курметинское, Колсайское и Карабулакское и занимает площадь в 161 045 тысяч гектаров.
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