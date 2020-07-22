5667 алматинцев победили коронавирус

В минувшие сутки выписаны 379 пациентов.

В Алматы с выздоровлением от коронавируса выписаны 5667 человек, или 60% от общего количества заболевших, сообщает zakon.kz.

Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщил руководитель Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров.

Сегодня мы активно наращиваем усилия по борьбе с коронавирусом и работаем в режиме повышенной готовности. Последние показатели стабилизированы, выстроена системная работа. На сегодня в городе зарегистрировано 9634 случаев COVID-19. За сутки выявлено новых 241 случаев. Выздоровели 5667 человек или 60%. В минувшие сутки выписаны 379 пациентов. Число умерших от коронавируса составляет 73 человека, — сообщил Надыров.

С симптомами КВИ под наблюдением на дому находятся 2446 человек, в том числе бессимптомные — 1762 и 684 пациента с симптомами, в основном с легкой степенью тяжести. Общая коечная мощность на сегодня составляет 6000 коек, которые заняты на 49%.

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