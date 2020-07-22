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В Казахстане будут развивать пеший туризм

Всего в стране 13 национальных парков.

Фото : zakon.kz22 июля 2020, 17:04

Минэкологии будет развивать пеший туризм. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, сообщает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что на данный момент министерство готовит мастер-планы развития по всем национальным парка страны по примеру Иле-Алатауского национального парка.

К слову, всего в стране 13 национальных парков, 12 их них относится к компетенциям нашего министерства. А Бурабайский национальный парк относится к управлению делами президента.

В мастер-планах мы делаем акцент на развитие не отельного бизнеса, не ресторанного бизнеса, не как мы сейчас часто используем – шашлычного туризма. А продвигаем идею именно экологического туризма. То тесть это продвижение туризма и привлечение максимального привлечения туристов, но пешеходных туристов, через развитие троп, - сообщил он


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