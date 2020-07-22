Как оценивает свою работу глава горздрава Алматы Надыров

Надыров перечислил что было сделано под его руководством.

Руководитель Управления здравоохранения Алматы Камалжан Надыров сказал, что пока не может оценивать свою работу на посту главы горздрава, передает zakon.kz.

Как вы оцениваете свою работу с середины июня до дня траура. Считаете ли, что вы сделали не все возможное, что могли сделать? И что на это повлияло? - спросили журналисты.

Камалжан Надыров ответил, что вопрос, наверное, не к нему и перечислил, что было сделано под его руководством.

Касательно вопроса, как мы оцениваем нашу работу, я думаю, наверное вопрос не к нам. Поэтому оценку нашей работе, я думаю, мы поймем со временем. По крайней мере в результатах, которые мы сегодня видим, есть определенные положительные тренды по количеству вызываемых (бригад - ред.) скорой помощи - их количество снизилось в два раза. Мы видим снижение количества крайне тяжелых и тяжелых пациентов. Это явилось результатом работы нашей мобильно-реанимационной группы, которая в круглосуточном режиме проводит консилиумы, диагностику лечения каждого тяжелого пациента, принимаются постоянно те или иные мероприятия по улучшению состояния данных пациентов. Поэтому мы, честно говоря, сейчас не задумываемся о самооценке, принимаем все необходимые меры для того,чтобы не допустить и минимизировать количество летальных случаев, - ответил Надыров.

Также у представителей СМИ были вопросы об обратной связи главы горздрава с населением. Надыров ответил, что хотел бы чаще выходить в эфир и чаще делиться информацией, но у него на это мало времени.

Вы видели из моей презентации, что практически в постоянном режиме идет работа по разворачиванию дополнительных коечных мощностей. Это очень большая и скрупулезная работа, потому что для открытия того или иного стационара мало просто произвести ремонтные работы в каком-то здании. Нужно мобилизовать медицинские кадры, нужно верно посчитать полностью оснащение той или иной медицинской организации, нужно решать ряд организационных вопросов по размещению медработников, по обеспечению их питанием. Параллельно прорабатываются вопросы по линии "СК-Фармация", чтобы в данных стационарах в необходимом количестве находились лекарства. Как только данная работа будет максимально, системно выстроена, я готов выходить чаще в эфир, давать обратную связь. Мы сейчас продумаем как это сделать в постоянном режиме, - сказал глава горздрава Алматы.

21 апреля Камалжана Надырова назначили руководителем Управления здравоохранения Алматы. На следующий день выяснилось, что он заболел коронавирусом. Вылечившись, он приступил к своим обязанностям 2 июня.

До назначения Надыров занимал пост вице-министра здравоохранения Казахстана.

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