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В Алматы хотят проверять людей на коллективный иммунитет

На данный момент в Алматы уже провели 370 тыс. ПЦР-тестов.

Фото : pixabay.com22 июля 2020, 17:15

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в мегаполисе будут еще глубже проводить тестирование на коронавирус, передает zakon.kz.

По словам Бекшина, в настоящее время делается около 4000 исследований в день. При этом мощности лабораторий позволяют делать 7200 тестов.

Мы хотим наращивать дальше мощность и довести до 14 200 исследований. Наряду с ПЦР-тестами также мы планируем ввести и изучение популяционного (коллективного. - Прим. автора) иммунитета, так сказать имунной прослойки, и ИФА-исследования (на наличие антител. - Прим. автора). Они уже проводятся. У нас есть данные, что среди жителей отдельными лабораториями проведено около 7000 исследований. Эту работу будем также наращивать, - сказал Жандарбек Бекшин.

Напомним, что на данный момент в Алматы уже провели 370 тыс. ПЦР-тестов.


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