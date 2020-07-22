В Правила проведения комплексного тестирования внесли изменения

Комплексное тестирование проводится с 1 по 15 августа календарного года.

Приказом министра образования и науки РК от 16 июля 2020 года внесены изменения и дополнения в Правила проведения комплексного тестирования, передает zakon.kz.

В частности, в правила внесены следующие изменения.

Для участия в Комплексном тестировании (КТ) поступающий подает через сайт Национального центра тестирования или в приемную комиссию линейного ОВПО следующие документы:

- заявление по форме;

- документ о высшем образовании (подлинник, при подаче документов в приемную комиссию);

- копию документа, удостоверяющего личность;

- две фотографии размером 3x4 сантиметра;

- медицинскую документацию по форме 086-У в электронном формате;

- квитанцию об оплате за участие в тестировании.

Вместе с копией документа, удостоверяющего личность, предоставляется его подлинник для сверки, проводимой в присутствии поступающего. После проведения сверки подлинник документа возвращается.

Для участия в тестировании инвалиды с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата при предъявлении документа об установлении инвалидности дополнительно при необходимости подают заявление в произвольной форме на имя директора Национального центра тестирования о необходимости предоставления:

- отдельной аудитории;

- помощника, не являющегося преподавателем дисциплин, сдаваемых в рамках КТ для инвалидов с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата или специалиста, владеющего жестовым языком для инвалидов с нарушением слуха.

Поступающие по желанию подают заявление в режиме онлайн, с предоставлением документов.

В случаях осуществления ограничительных мероприятий соответствующими государственными органами, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на определенной территории, поступающие на данной территории предоставляют непосредственно в организации образования документы, перечисленные в подпункте 5) и третьем абзаце по мере снятия ограничительных мероприятий, прекращения действия чрезвычайного положения.

Поступающим, подавшим заявления для участия в КТ через приемную комиссию ОВПО предоставляется расписка (в произвольной форме) о приеме документов.

Как отмечается, за попытку проноса или пронос запрещенных предметов, а также за попытку сдачи тестирования через подставное лицо принимается решение о недопуске претендента на тестирование.

Комплексное тестирование проводится с 1 по 15 августа календарного года.

КТ включает:

- для поступающих в магистратуру с казахским или русским языком обучения: тест по иностранному языку (по выбору английский, немецкий, французский), тест по профилю группы образовательных программ и тест на определение готовности к обучению на казахском или русском языке (по выбору);

- для поступающих в магистратуру с английским языком обучения: тест по профилю группы образовательных программ на английском языке и тест на определение готовности к обучению на казахском или русском или на английском языке (по выбору);

- для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки: тест по иностранному языку (по выбору английский, немецкий, французский), тест на определение готовности к обучению на казахском или русском языке (по выбору);

- для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих знания арабского языка: тест по профилю группы образовательных программ и тест на определение готовности к обучению на казахском или русском языке (по выбору).

При этом, лица, имеющие один из международных сертификатов, подтверждающие владение иностранным языком, освобождаются от теста по иностранному языку КТ в магистратуру.

Количество тестовых заданий составляет:

для магистратуры с казахским или русским языком обучения:

- тест по иностранному языку - 50;

- тест на определение готовности к обучению - 30, из них: по критическому мышлению - 15, по аналитическому мышлению - 15;

- тест по профилю группы образовательных программ - 50, из них: по первой профильной дисциплине - 30, по второй профильной дисциплине - 20;

для магистратуры с английским языком обучения:

- тест на определение готовности к обучению - 30, из них: по критическому мышлению - 15, по аналитическому мышлению - 15;

- тест по профилю группы образовательных программ - 50, из них: по первой профильной дисциплине -30, по второй профильной дисциплине - 20;

для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки:

- тест по иностранному языку - 50;

- тест на определение готовности к обучению - 30, из них: по критическому мышлению - 15, по аналитическому мышлению - 15;

для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих знания арабского языка:

- тест на определение готовности к обучению - 30, из них: по критическому мышлению - 15, по аналитическому мышлению - 15;

- тест по профилю группы образовательных программ - 50, из них: по первой профильной дисциплине - 30, по второй профильной дисциплине - 20.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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