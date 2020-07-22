Сколько рожениц умерло от COVID-19 в Алматы
По каждому случаю расследования проводит комиссия.
Фото : pixabay.com22 июля 2020, 17:39
Руководитель алматинского Управления общественного здоровья Камалжан Надыров рассказал о зафиксированных летальных случаях от коронавируса среди беременных, передает zakon.kz.
У нас есть летальные случаи среди беременных, таких случаев у нас 5. Они имели диагноз COVID-19 наряду с экстрагенитальной патологией отмечалось тотальное поражение легких, все это вылилось в то, что итоги беременности были неблагополучны и закончились летальным исходом, - сказал Надыров.
По каждому случаю расследования проводит комиссия, с привлечением сотрудников ДДКБТУ, все они на особом контроле.
Роддома в Алматы работают по территориальному принципу. При каждом роддоме открыты ковидные отделения, чтобы было более комфортно женщинам с начала беременности наблюдаться у одних и тех же специалистов. На днях будет открыт новый блок роддома №4 на 60 коек, завершаются все ремонтные работы и он также будет принимать беременных с диагнозом COVID-19, - заявил Надыров.
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