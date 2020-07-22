На пляжах Актау установили блокпосты
Эти территории ежедневно будут патрулировать полицейские.
Фото : lada.k22 июля 2020, 17:49
На пяти участках набережной зоны в Актау установили блокпосты и запрещающие ленты, сообщает zakon.kz.
Как отметили в акимате изданию "Лада", согласно постановлению главного санитарного врача региона Ергали Сыдыманова, в области запрещена деятельность городских, общественных пляжей и аквапарков.
В связи с этим на пяти участках набережной в Актау установили блокпосты и запрещающие ленты. Под запрет попали: набережная 1 микрорайона, территория за рестораном «Карвон» в 1 микрорайоне, территория у водно-спасательной станции в 1 микрорайоне, набережная «Шевченко» в 4 микрорайоне и тeплый пляж.
На данных территориях ежедневно будут патрулировать полицейские. Жителям и гостям города разрешено отдыхать на прибрежной территории до запрещающих лент. В парках и скверах разрешено находиться только в количестве не более трeх человек, - сообщили в акимате Актау.
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