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В Талдыкоргане выявлены факты завышения цен на лекарственные средства

При координации прокуратуры города рабочей группой выявлено 19 фактов завышения цен на лекарственные средства.

Фото : Pixabay22 июля 2020, 18:08

Прокуратурой города Талдыкорган создана рабочая группа из числа сотрудников прокуратуры, отдела полиции, УГД и УККБТУ для пресечения фактов спекуляции и незаконной реализации, в том числе по завышенным ценам, лекарственных средств, передает zakon.kz.

При координации прокуратуры города рабочей группой выявлено 19 фактов завышения цен на лекарственные средства.

В отношении виновных лиц принимаются меры для привлечения к установленной законодательством ответственности. Работа в данном направлении продолжается.


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