В Талдыкоргане выявлены факты завышения цен на лекарственные средства

При координации прокуратуры города рабочей группой выявлено 19 фактов завышения цен на лекарственные средства.

Прокуратурой города Талдыкорган создана рабочая группа из числа сотрудников прокуратуры, отдела полиции, УГД и УККБТУ для пресечения фактов спекуляции и незаконной реализации, в том числе по завышенным ценам, лекарственных средств, передает zakon.kz.

При координации прокуратуры города рабочей группой выявлено 19 фактов завышения цен на лекарственные средства.

В отношении виновных лиц принимаются меры для привлечения к установленной законодательством ответственности. Работа в данном направлении продолжается.

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