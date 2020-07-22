В Талдыкоргане выявлены факты завышения цен на лекарственные средства
При координации прокуратуры города рабочей группой выявлено 19 фактов завышения цен на лекарственные средства.
Фото : Pixabay22 июля 2020, 18:08
Прокуратурой города Талдыкорган создана рабочая группа из числа сотрудников прокуратуры, отдела полиции, УГД и УККБТУ для пресечения фактов спекуляции и незаконной реализации, в том числе по завышенным ценам, лекарственных средств, передает zakon.kz.
При координации прокуратуры города рабочей группой выявлено 19 фактов завышения цен на лекарственные средства.
В отношении виновных лиц принимаются меры для привлечения к установленной законодательством ответственности. Работа в данном направлении продолжается.
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