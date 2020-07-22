Экскаваторы намеревались вывезти в Узбекистан под видом тележек и лопат

Строительно-дорожную технику "спрятали" на борту транзитной фуры.

Попытка вывоза через казахстанско-узбекскую границу "замаскированных" экскаваторов-погрузчиков под видом отдельных тележек и лопат пресечена мангистаускими таможенниками, передает zakon.kz.

Согласно сообщению департамента государственных доходов по Мангистауской области, строительно-дорожную технику "спрятали" на борту транзитной фуры.

Сокрытый товар был выявлен на таможенном посту "Тажен". По представленным документам транспорт был загружен тележками, лопатами и прочими частями для механизмов. Нарушение выявлено в рамках использования системы управления рисками и с помощью инспекционно–досмотрового рентген оборудования.

По выявленному правонарушению ведутся дальнейшие проверочные мероприятия.

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