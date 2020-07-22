Аферистка выманила у женщины 700 тысяч тенге за поступление на воинскую службу

Несмотря на то, что мошенницу задержали, вернуть отданные деньги потерпевшей не удалось.

Мошенницу, предлагавшую знакомой платное трудоустройство, задержали полицейские Семея, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО, злоумышленница за приличное вознаграждение обещала устроить на работу доверчивую знакомую, взяв с нее предварительно деньги в сумме 700 000 тенге.

Не дождавшись обещанной работы 22-летняя пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы, с просьбой принять меры в отношении малознакомой женщины по имени "Алия", которая войдя в ее доверие, под предлогом того, что устроит ее на службу в воинскую часть, в мае 2020 года завладела ее деньгами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицией города Семей была установлена личность мошенницы. Ею оказалась 42-летняя женщина, которая в ходе допроса дала признательные показания. Незаконное нажитое добро задержанная не смогла вернуть, успела потрать на свои собственные нужды, – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

В пресс-службе областного ДП дополнили, что данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований по статье 190 части 1 УК РК "Мошенничество".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!