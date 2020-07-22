ЕС согласовал санкции против РФ за кибератаки
Евросоюз впервые применит санкции за киберпреступность. Под них попадут разведки России, Китая и КНДР.
Фото : Pixabay22 июля 2020, 18:25
В ЕС впервые приняли решение о введении санкций за кибератаки, передает zakon.kz со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
По словам Йозвяка, такое решение касается ГРУ РФ, а также разведок Китая и Северной Кореи.
Послы ЕС сегодня приняли решение о замораживании активов против российской военной разведки ГРУ и разведывательных служб Китая и КНДР в связи с кибератаками WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper, - написал корреспондент в Twitter.
Также, по словам журналиста, будут введены визовые запреты и замораживание активов шести российских и китайских чиновников.
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