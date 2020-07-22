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Несуществующую автомашину продал карагандинский мошенник жителю ЗКО

Автомобиль аферист оценил в 1 миллион 200 тысяч тенге.

Фото : news.mail.ru22 июля 2020, 18:42

Полицейские задержали мошенника, выманившего у жителя ЗКО крупную сумму денег за несуществующий автомобиль, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, 21 июля в органы правопорядка Карагандинской области, обратился 50-летний житель ЗКО, заявивший, что стал жертвой мошенника.

По словам мужчины, он договорился с одним из жителей Осакаровского района о продаже автомобиля Газель, и в качестве оплаты перевел на счет продавца 1 миллион 200 тысяч тенге. Но приобретенную автомашину он так и не увидел.

В результате проведенных опермероприятий полицейские установили и задержали 58-летнего подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК (Мошенничество).


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