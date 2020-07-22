В Атырау применят новый препарат в дезинсекционных работах против комаров

Процесс проведения дезинсекционных работ с каждым годом усложняется

На данный момент, проходит седьмой этап процесса уничтожения комаров, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. ⠀

По словам специалистов, сам процесс проведения дезинсекционных работ с каждым годом усложняется, так как насекомое быстро адаптируется к любым условиям окружающей среды. В результате, препараты для истребления кровососущих, должны регулярно меняться, чтобы усилить свое воздействие.

За последние 5 лет такие препараты, как "циперметрин" и "солфак", ранее использующиеся для уничтожения комаров, теперь больше не применяются. С 2018 года специалисты ввели российский продукт "Медилисципер". Однако позже, его действенный эффект сошел на нет. Комары адаптировались к его ядовитым веществам. Поэтому в последнее стали применять новый препарат под названием "Мистраль". ⠀

Сегодня мы изучаем влияние нового препарата на экологию окружающей среды. Эффект от препарата "Мистраль" довольно высок. Однако, его нельзя использовать в больших количествах. Поэтому, мы сократили его объем и смешали с ранее использованным препаратом "Бомбей". На прошлой неделе, препарат показал положительный результат. В настоящее время, мы находимся на 7-ом этапе массовой дезинсекции, есть еще 8, 9 и 10 этапы, - сказала биолог-энтомолог Айнагуль Даулетиярова.

Подрядная компания "AG Disinfection services" при городском отделе ЖКХ начала дезинсекцию еще в марте. На первом этапе были охвачены водоемы, обработаны подвалы и подъезды 1188 жилых домов. ⠀

Дезинсекция "бесхозных" домов, которые не обслуживаются КСК, проводится по субботам и воскресеньям, а жилищного сектора, где имеется КСК, в будние дни. В частном секторе, сельских округах, дезинсекционные работы проводят вечером, согласно установленному графику. Кроме того, специалисты поддерживают обратную связь с населением в социальных сетях.

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