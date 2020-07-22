Пентагон покупает F-35, которые предназначались Турции

Компания Lockheed Martin проведет перенастройку истребителей в соответствии с американскими моделями.

Американские военные официально закупают для нужд своих ВВС восемь истребителей пятого поколения F-35, которые изначально предназначались для Турции, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Пентагона.

Указано, что в дополнение к самолетам F-35A, построенных компанией Lockheed Martin для Турции, контракт на сумму почти $862 млн предоставляет производителю аэрокосмической техники неопределенную сумму для перенастройки истребителей в соответствии с американскими моделями.

Соглашение также включает в себя дополнительные шесть самолетов F-35A для ВВС.

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