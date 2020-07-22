Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и девяти областях Казахстана

Вероятность шторма 80-100%.

Грозы, град и сильные ветра ожидают 23 июля 2020 года жителей стразу нескольких областей Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", передает zakon.kz.

Так в столице республики – Нур-Султане днем 23 июля ожидается гроза.

В Акмолинской области утром и днем 23 июля также местами ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем местами 15-20 м/с.

Днем 23 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный при грозе 15-20 м/с. На юге ожидается сильная жара 36 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

23 июля в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с. Днем сохраняются на юге сильная жара 40 градус, местами чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде 23 июля временами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, северный порывы 17 м/с.

23 июля в Костанайской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный местами 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае утром и днем 23 июля ожидается гроза. Ветер юго-восточный 15-20 м/с.

23 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 м/с. В Актобе 23 июля ожидается гроза.

Ночью 23 июля в Мангистауской области местами ожидается гроза. Днем на юге сохранится сильная жара 38 градусов.

Днем 23 июля в Атырауской области на западе ожидается ветер северо-западный, западный 18 м/с. Днем на юге сохраняется сильная жара 37 градусов. На большей части чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Атырау днем 23 июля ожидается сильная жара 35-37 градусов.

23 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с.

Днем 23 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с. В Петропавловске днем 23 июля ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма от 80 до 100%.

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