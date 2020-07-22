В Алматинской области выявили около 60 фактов незаконной продажи лекарств

В одном из случаев бывшая медсестра в аптеке в районном центре покупала лекарства, привозила к себе в поселок и продавала, как минимум, вдвое дороже.

Незаконную продажу лекарств в бутиках на рынках и в продуктовых магазинах выявили полицейские Алматинской области, передает zakon.kz.

Пандемия засвидетельствовала, что для многих несознательных людей чужды такие понятия как солидарность, сочувствие и взаимопомощь: в один миг вдруг все захотели стать фармацевтами и вести аптечный бизнес. К большому сожалению, подпольные аптеки стали открываться даже в немыслимых местах: в бутиках на рынках, в продуктовых магазинах, в обычных квартирах, и, конечно же, действовали они без лицензии, отпускали лекарства без рецепта. Очевидно, что этими людьми руководила жажда наживы: не упустив свой шанс, обогатиться, а последствия, видимо, никого не волновали. Понятно, что происхождение лекарственных препаратов, продающих из-под полы, тоже можно поставить под сомнение. А ведь речь идет о жизни и здоровье людей, – отметил заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области Данияр Мендебаев.

Только с начала месяца в регионе выявлено около 60 фактов незаконного предпринимательства в сфере фармацевтики. Из незаконного оборота изъяты тысячи упаковок остродефицитных препаратов, которые “предприимчивые” граждане оценивали в три, а то и более раз выше рыночной.

К примеру, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана 55-летняя гражданка З., которая продавала лекарственные препараты в продуктовом магазине и по завышенной цене, без соответствующих документов, и ко всему прочему лекарства продавались поштучно, без рецепта. Речь идет о таких препаратах: Мукалтин, Валидол, Цитрамон, Анальгин, Стрептоцид, Омепразол, Трихопол, Кетонал форте, Каптоприл, Супрастин, Мезим, Ренни, Корвалол, Римантадин, Антигриппин, Нафазолин, Колдфри и прочее. В общей сложности около 170 штук. А в другом случае бывшая медсестра в аптеке в районном центре покупала лекарства, привозила к себе в поселок и продавала, как минимум, вдвое дороже, – резюмировал Мендебаев.

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