Полицейских обстреляли из обреза в Актюбинской области

Один из них получил дробовое ранение и находится в больнице.

В райцентре Шалкар Актюбинской области неизвестные обстреляли сотрудников полиции из обреза. В результате был ранен конвоир ИВС, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Инцидент произошел 20 июля около часа ночи. Сотрудникам полиции, отрабатывавшим микрорайон Рабочий, показалась подозрительной черная машина ВАЗ 2114, и они решили ее остановить.

Машина остановилась, из пассажирской двери вышел мужчина и выстрелил из обреза в сторону полицейских. После этого трое неизвестных, которые были в машине, бросились в бега. Конвоир ИВС Шалкарского отдела полиции получил дробовое ранение и находится теперь в больнице. Троих мужчин объявили в розыск. Установлено, что это жители Шалкара, двум из которых 22 года, одному - 23 года. Ориентировки на них разослали в Шымкент, Нурсултан, Алматы, также линейным отделам полиции и пограничникам, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

22 июля в департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что всех подозреваемых задержали. Другие подробности не сообщаются.

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