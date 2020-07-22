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Ученые обнаружили первую утечку метана с морского дна Антарктики

Эксперты считают, что под морским днем Антарктики находится большое количество метана. Утечка газа началась, предполагают ученые, из-за потепления океана.

Фото : theguardian.com22 июля 2020, 19:50

Ученые обнаружили первую активную утечку метана с морского дна Антарктики. При этом установлено, что микробы, которые обычно потребляют метан до того, как он поступит в атмосферу, появились на месте высвобождения газа лишь спустя пять лет после его обнаружения, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Впервые утечку обнаружили девять лет назад. Однако только в 2016 году были начаты исследования.

Эксперты полагают, что под морским дном Антарктики находится большое количество метана. Его утечка, отмечают специалисты, может происходить из-за потепления океана.

Задержка (в потреблении метана) - это самая важная находка. Это нехорошие новости. Понадобилось более пяти лет, чтобы появились микробы, и даже тогда метан продолжал быстро утекать с морского дна, - заявил один из исследователей Эндрю Тарбер


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