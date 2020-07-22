Житель Жамбылской области решил проехать “зайцем” на грузовом поезде

Он получил штраф в 5 МРП.

Житель Жамбылской области решил доехать домой “зайцем” на грузовом поезде, передает zakon.kz.

Согласно информации МВД РК, 21 июля в Линейное отделение полиции на станции Шамалган, поступила информация от машиниста электровоза о том, что в одном из вагонов грузового поезда, на фитинговой платформе находится посторонний человек.

По указанию дежурного по станции Шамалган состав был остановлен. Правонарушитель пытался убежать, но благодаря принятым мерам сотрудников транспортной полиции был задержан, – сообщил первый заместитель начальника ДП на транспорте Калижан Кобландин.

В ходе проверки, стражи порядка установили 21-летнего жителя Жамбылской области, который решил доехать до станции Отар на грузовом поезде.

В отношении задержанного составлен административный протокол по части 1 статьи 560 КоАП РК “Незаконный проезд в грузовых поездах, посадка и высадка на ходу поезда” и наложен штраф в размере 5 МРП, – добавил Кобландин.

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