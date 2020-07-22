Госдеп США заплатит $2 млн за информацию об украинских хакерах
Госдеп США готов в целом выплатить около двух миллионов долларов за полезную информацию об украинских киберпреступниках.
Фото : eadaily.com22 июля 2020, 20:21
Госдепартамент США готов выплатить до 2 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать двух украинцев, обвиненных в электронном мошенничестве и проникновении в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Сегодня Госдепартамент США объявляет о наградах до 1 млн долларов в каждом из случаев за информацию, которая приведет к аресту или привлечению к ответственности граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за причастность к транснациональной организованной преступности, в частности киберпреступности, - заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Вознаграждение объявляется в рамках программы Госдепартамента по борьбе с транснациональной организованной преступностью (Transnational Organized Crime Program).
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