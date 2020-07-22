Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Госдеп США заплатит $2 млн за информацию об украинских хакерах

Госдеп США готов в целом выплатить около двух миллионов долларов за полезную информацию об украинских киберпреступниках.

Фото : eadaily.com22 июля 2020, 20:21

Госдепартамент США готов выплатить до 2 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать двух украинцев, обвиненных в электронном мошенничестве и проникновении в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Сегодня Госдепартамент США объявляет о наградах до 1 млн долларов в каждом из случаев за информацию, которая приведет к аресту или привлечению к ответственности граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за причастность к транснациональной организованной преступности, в частности киберпреступности, - заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Вознаграждение объявляется в рамках программы Госдепартамента по борьбе с транснациональной организованной преступностью (Transnational Organized Crime Program).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты