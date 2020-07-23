США заказали вакцину от коронавируса почти на $2 млрд

Pfizer и BioNTech рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию своего препарата и произвести более 1,3 млрд доз до конца 2021 года.

Правительство США договорилось с германская компанией BioNTtech и американской Pfizer о поставках 100 млн доз вакцины BNT162 от коронавируса COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на сайт немецкой компании.

Правительство США разместило первоначальный заказ на 100 млн доз на $1,95 млрд и может получить до 500 млн дополнительных доз, – говорится в заявлении в котором подчеркивается, что жители США будут получать вакцину бесплатно.

Отмечается, что в июле Pfizer и BioNTech намерены начать новую фазу тестирования безопасности и эффективности своей вакцины BNT162. Компании рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию своего препарата и произвести до 100 млн доз до конца 2020 года и более 1,3 млрд доз до конца 2021 года.

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