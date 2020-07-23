Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

23 июля местами по РК пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром

По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльными бурями.

Фото : zakon.kz.23 июля 2020, 06:03

С прохождением фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает zakon.kz.

Местами пройдут дожди с грозами, с шквалистым ветром, на северо-западе возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльными бурями, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Восточно-Казахстанской, днем в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Жамбылской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, шквал.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, в Кызылординской области – шквал.

Днем в Западно-Казахстанской области местами – усиление ветра 15-20 м/с, град.

В Костанайской области местами – шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Карагандинской области местами ожидается шквал, усиление ветра 15-20 м/с, град.

Днем в Алматинской, на юге Мангистауской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, местами в Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 31°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 25°, облачно.

Прогноз погоды на 23 июля.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты