23 июля местами по РК пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром

По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльными бурями.

Фото : zakon.kz.

С прохождением фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает zakon.kz. Местами пройдут дожди с грозами, с шквалистым ветром, на северо-западе возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльными бурями, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ". В Восточно-Казахстанской, днем в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Жамбылской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, шквал. В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей, в Кызылординской области – шквал. Днем в Западно-Казахстанской области местами – усиление ветра 15-20 м/с, град. В Костанайской области местами – шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. В Карагандинской области местами ожидается шквал, усиление ветра 15-20 м/с, град. Днем в Алматинской, на юге Мангистауской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется сильная жара. На большей части Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, местами в Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Прогноз погоды в Алматы: днем 31°, ясно. Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 25°, облачно. Прогноз погоды на 23 июля.

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