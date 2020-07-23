Безбилетный пассажир с топором напал на контролера в Семее

Во время рейда по автобусам на представителя мобильной группы напал пассажир, поранил ему ногу.

В Семее продолжает свою работу мобильная группа, выявляющая безбилетных пассажиров в автобусах, сообщает zakon.kz со ссылкой на Объектив Восток.

Большинство жителей города уже привыкли к тому, что кондуктор в автобусе, как правило, отсутствует. Впрочем, некоторые несознательные граждане предпочитают прокатиться с ветерком и желательно бесплатно.

Начальник линейно-диспетчерского отдела ЦУПП Семея Аманбол Байсаринов отметил, что за несколько дней работы группы удалось обнаружить больше сотни безбилетников.

Несколько дней назад аким города создал мобильную группу, которая вместе с полицией проверяет – все ли семейчане оплачивают проезд. Как выяснилось – далеко не все. За первый день проверок выявлено 47 нарушителей, за второй – 48. Тем не менее, наша цель не наказывать и штрафовать людей, а призвать их к ответственности, чтобы они платили за оказанную услугу, – сообщил Аманбол Байсаринов.

Если следовать правилам, оплата за проезд производится при входе в автобус кондуктору или водителю, если кондуктор отсутствует. Практика показывает – правила, по мнению некоторых семейчан, существуют только для того, чтобы их нарушать.

Есть отдельные лица, которые проезд не оплачивают – ждут, появится ли на линии контролер. Если проверка отсутствует – транзакции не происходит. Уклонение от оплаты грозит штрафом в 2 МРП – 5750 тенге. Основные неплательщики – люди предпенсионного возраста и молодежь. Деньги, которые пассажиры платят за проезд – это зарплата водителей, ремонт автобусов, – отметил Аманбол Байсаринов.

Нежелание некоторых “зайцев” оплачивать проезд в общественном транспорте иной раз оборачивается пренеприятными (даже страшными) вещами: на контролера, который законно потребовал пассажира либо оплатить проезд, либо покинуть автобус, совершено нападение. Разъяренный “заяц” ранил контролера топором. На счастье проверяющего все обошлось – только добавилось несколько шрамов на ноге.

У пассажира не было денег ни на транспортной карте, ни наличными. Контролер попросил его либо оплатить проезд, либо выйти из автобуса. Пассажир в ответ напал на контролера с топором, поранил ему ногу. С ним все хорошо, наложены швы. Пассажир находится в полиции, идет следствие, – подытожил Аманбол Байсаринов.

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