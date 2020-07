Группа ABBA выпустит новые песни спустя почти 40 лет

Последний альбом группы ABBA был выпущен в 1982 году.

Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году, передает zakon.kz со ссылкой на Известя.

Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.

По словам Ллойда, он недавно общался с Ульвеусом через Zoom. Как рассказал ему исполнитель, группа написала пять новых песен, которые планировалось выпустить в конце прошлого года, однако из-за технических сложностей и пандемии коронавируса релизы пришлось перенести.

Но он пообещал мне, что новая музыка ABBA выйдет в 2021 году, — подчеркнул ведущий подкаста.

Последний альбом группы ABBA был выпущен в 1982 году, некоторые неизданные песни были обнародованы в 90-е годы. Ранее песня Waterloo группы ABBA была названа величайшей песней в истории песенного конкурса "Евровидение". Коллектив победил с этой композицией на конкурсе в Брайтоне (Великобритания) в 1974 году.

