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Участники переговоров по Донбассу договорились о прекращении огня

27 июля вступят в силу дополнительные меры по поддержке и соблюдению перемирия в Донбассе на весь период до полного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Фото : РБК23 июля 2020, 08:19

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины (Украина, ОБСЕ, Россия) 22 июля договорилась о полном прекращении огня в Донбассе, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Сообщается, что с 27 июля вступают в силу дополнительные меры по поддержке и соблюдению перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта на востоке Украины.

Эти меры предусматривают запрет на наступательную и разведывательно-диверсионную деятельность, использование летательных аппаратов, запрет на применение огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжелой артиллерии и техники в населенных пунктах и вблизи объектов инфраструктуры.

Участники переговоров подчеркнули, что режим полного прекращения огня является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь для реализации других положений этих соглашений.

На встрече украинская сторона передала также списки лиц на взаимное освобождение. В Киеве выразили надежду, что соблюдение "режима тишины" станет базой для проведения выборов в Донбассе. Кроме того, украинская сторона рассчитывает, что в ближайшее время также получит от ДНР списки пленных для обмена.

Заседание контактной группы проходило в видеоформате. Следующая встреча состоится 19 августа.


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