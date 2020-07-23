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Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США

Кандидат в президенты США отметил, что то, как он обращается с людьми, исходя из их цвета кожи, их национального происхождения абсолютно отвратительно.

Фото : ren.tv23 июля 2020, 08:44

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего главу государства республиканца Дональда Трампа "первым расистом, который избрался в президенты", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В ходе онлайн-конференции с избирателями Байдена спросили, как он относится в тому, что Трамп называет коронавирус "китайским вирусом" или "уханьским вирусом". В ответ политик заявил, что президент "сеет расизм".

То, как он обращается с людьми, исходя из их цвета кожи, их национального происхождения, того, откуда они родом, абсолютно отвратительно. Ни один президент-республиканец не делал этого. Ни один президент-демократ. У нас были расисты, они существовали. Они пытались добиться избрания президентом (США). Он первый, кто это сделал, - добавил Байден.

В ответ на заявление Байдена ряд пользователей соцсетей напомнили, что несколько президентов США, включая первого - Джорджа Вашингтона, были рабовладельцами, а 28-й президент-демократ Вудро Вильсон (1913-21 гг.) выступал за сегрегацию, за что его имя в июне убрали из названия школы при Принстонском университете.


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