Названы акиматы аутсайдеры в рейтинге COVID-19 Минздрава

Была отмечена недостаточная работа акиматов Западно-Казахстанской и Кызылординской областей.

На заседании Оперативного штаба по вопросам COVID-19 под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова обсудили достижения, полученные за две недели локдауна. Также были названы регионы, где показатели по рейтингу Минздрава самые низкие, передает zakon.kz.

Оперативным штабом была отмечена недостаточная работа акиматов Западно-Казахстанской и Кызылординской областей, где зафиксированы самые низкие показатели по рейтингу регионов COVID-19 Министерства здравоохранения, - сообщается на сайте премьер-министра.

Также заместитель премьер-министра поручил акимату Северо-Казахстанской области принять оперативные меры по разгрузке действующего коечного фонда.

Помимо этого, МВД РК отметило недостаточную работу по выявлению нарушений карантина в Павлодарской, Кызылординской, Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

Как сообщалось ранее, регионы будут оценивать по ряду индикаторов эффективности работы по борьбе с коронавирусом.

Для стабилизации ситуации с коронавирусом власти будут проводить мониторинг по 17 индикаторам эффективности мероприятий по регионам. Дополнительно принято решение по включению еще четырех индикаторов, два из которых будут показывать работу акиматов с негативным отношением населения и снятия социальной напряжения посредством работы со СМИ, а также своевременностью отработки жалоб населения, - сообщал министр здравоохранения Цой.

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