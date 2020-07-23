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В ВКО жители села заявили о вспышке бешенства

В четырех случаях уже получено заключение от ветеринарных служб, в остальных ждут окончательного заключения экспертизы.

Фото : rostoblvet.ru23 июля 2020, 09:31

В ВКО жители села заявили о вспышке бешенства у скота, сообщает zakon.kz.

О массовом падеже люди оповестили ветеринарные службы и района и области. Первый случай был 30 мая и якобы лабораторно подтверждено бешенство. Однако, по другим случаям - до сих пор ответа нет, хотя анализы были взяты, утверждают сельчане.

В акимате сельского округа Первому каналу Евразия подтвердили, что факты заражения есть. В четырех случаях уже получено заключение от ветеринарных служб, в остальных ждут окончательного заключения экспертизы.

После первого заключения мы провели ряд мероприятий, было провакцинировано 836 голов, которые могли предположительно контактировать с этим скотом. По истечении 2-недельного срока дополнительно был проколот этот же гурт на предмет пастереллеза. Этот гурт не находится в селе Привольное, т.е этот скот, который находится там, он изолирован, в село его не пригоняют, - сказал аким Багратионовского сельского округа Айдар Чурбанов.



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