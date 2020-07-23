Еще 1430 казахстанцев победили коронавирус

Всего в стране выздоровели – 48 220 человек от COVID-19.

Фото : 24tv.ua

1430 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, сообщает zakon.kz. Из них: в городе Нур-Султан - 265,

в городе Алматы - 228,

в городе Шымкент - 37,

в Акмолинской области - 7,

в Актюбинской области - 57,

в Алматинской области - 75,

в Атырауской области - 58,

в Восточно-Казахстанской области - 120,

в Жамбылской области - 18,

в Западно-Казахстанской области - 119,

в Карагандинской области - 78,

в Костанайской области - 63,

в Кызылординской области - 39,

в Мангистауской области - 170,

в Павлодарской области -13,

в Северо-Казахстанской области - 68,

в Туркестанской области - 15. Всего в стране выздоровели – 48 220 человек от COVID-19.

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