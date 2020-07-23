Еще 1430 казахстанцев победили коронавирус
Всего в стране выздоровели – 48 220 человек от COVID-19.
Фото : 24tv.ua23 июля 2020, 09:35
1430 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Из них: в городе Нур-Султан - 265,
в городе Алматы - 228,
в городе Шымкент - 37,
в Акмолинской области - 7,
в Актюбинской области - 57,
в Алматинской области - 75,
в Атырауской области - 58,
в Восточно-Казахстанской области - 120,
в Жамбылской области - 18,
в Западно-Казахстанской области - 119,
в Карагандинской области - 78,
в Костанайской области - 63,
в Кызылординской области - 39,
в Мангистауской области - 170,
в Павлодарской области -13,
в Северо-Казахстанской области - 68,
в Туркестанской области - 15.
Всего в стране выздоровели – 48 220 человек от COVID-19.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5033136-1dc33616835e6711294a242f670b2f82
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...