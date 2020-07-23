Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Жасылелевцы уничтожили зеленые насаждения в Актау

Трудовой отряд в первый день неверно проинструктировали.

Фото : Скриншот23 июля 2020, 09:41

Зеленые клумбы в Актау уничтожили... жасылелевцы. Декоративные кусты в одном из дворов выдрали вместе с сухостоем, сообщает zakon.kz.

По информации телеканала "Астана", горожан особенно возмутило, что сделали это члены организации, которая по факту должна беречь насаждения.

"Зеленым" возмущение жильцов пришлось не по нраву. Один еще и нецензурно выразился в адрес автора видео. Старший группы тоже предпочел удалиться. От официального комментария отказались и в Центре общественного развития акимата города Актау.

Но в телефонном разговоре директор центра Даулет Сагынтаев рассказал, что произошло недоразумение. Трудовой отряд в первый день неверно проинструктировали. Сообщается также, что перед жителями уже извинились и пообещали высадить новые кусты осенью.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты