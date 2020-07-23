Жасылелевцы уничтожили зеленые насаждения в Актау
Трудовой отряд в первый день неверно проинструктировали.
Фото : Скриншот23 июля 2020, 09:41
Зеленые клумбы в Актау уничтожили... жасылелевцы. Декоративные кусты в одном из дворов выдрали вместе с сухостоем, сообщает zakon.kz.
По информации телеканала "Астана", горожан особенно возмутило, что сделали это члены организации, которая по факту должна беречь насаждения.
"Зеленым" возмущение жильцов пришлось не по нраву. Один еще и нецензурно выразился в адрес автора видео. Старший группы тоже предпочел удалиться. От официального комментария отказались и в Центре общественного развития акимата города Актау.
Но в телефонном разговоре директор центра Даулет Сагынтаев рассказал, что произошло недоразумение. Трудовой отряд в первый день неверно проинструктировали. Сообщается также, что перед жителями уже извинились и пообещали высадить новые кусты осенью.
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